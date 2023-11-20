دولة الاحتلال تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرها لدى جنوب إفريقيا، في أعقاب ما الموقف الذي تبنته الأخيرة تجاه قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن دولة جنوب افريقيا كانت أعلنت في وقت سابق سحب سفيرها وممثليها الدبلوماسيين من تل أبيب بسبب انتهاكات ومجازر الاحتلال في قطاع غزة.

وكان قد أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت سابق من اليوم أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

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عمليات الإبادة الجماعية في غزة

وقال الرئيس سيريل رامابوسا، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بسبب ما يحدث في غزة، وذلك بالإضافة إلى عمليات الإبادة الجماعية التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات والبنية التحتية.

شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية

وأضاف خلال زيارته الرسمية إلى قطر: "قمنا في جنوب أفريقيا مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق"، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.