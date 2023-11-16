جنوب أفريقيا تقدم شكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

عمليات الإبادة الجماعية

وقال الرئيس سيريل رامابوسا، إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بسبب ما يحدث في غزة، وذلك بالإضافة إلى عمليات الإبادة الجماعية التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات والبنية التحتية.

الشكوى ضد إسرائيل

وأضاف خلال زيارته الرسمية إلى قطر: "قمنا في جنوب أفريقيا مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. ندين الإجراءات الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها تستدعي قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق"، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.

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