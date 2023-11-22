الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الذهب يعود لأعلى قمة سعرية بقيمة 2800 جنيه للمرة الثانية خلال 2023

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 كشفت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب ارتفاع المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الجارى داخل الأسواق حيث قفز الجرام ما يقرب من 50 جنيها تقريبا.

وقال عمرو المغربى، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار العالمية ساهمت فى زيادة سعر جرام الذهب محليا ووصل سعر الذهب عيار 21  الأكثر انتشار إلى 2800 جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام أن المعدن الأصفر عالميا وصل إلى 2000 دولار وهو ما انعكس على السوق المحلى بالزيادة وعودة جرام الذهب مرة أخرى إلى مستويات 2800 جنيه بعدما وصلت إليها في أبريل الماضي.

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أسعار الذهب، فيتو

 

ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق 

وارتفع سعر جرام الذهب نحو 45 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2810 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2408 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1878 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22480 جنيها.

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