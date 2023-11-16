منتخب قطر يكتسح أفغانستان 1/8 في تصفيات كأس العالم 2026
استهل منتخب قطر مشواره في تصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا، بانتصار عريض على أفغانستان بنتيجة 8-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ستاد خليفة الدولي، لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكويت والهند.
وسجل أهداف العنابي كل من المعز علي سوبر هاتريك في الدقائق (15ـ 26، 33، 45+3)، وهدف لكلا من حسن الهيدوس في الدقيقة 11 ومصطفى مشعل في الدقيقة 18 وأحمد علاء في الدقيقة 55، وتميم منصور في الدقيقة 90+4.
بينما سجل أمير محمد أنور في الدقيقة 13.
وسيطر العنابي على مجريات اللقاء الذي لم يجد فيه أي صعوبات للوصول لمرمى المنتخب الأفغاني، خاصة في الشوط الأول الذي سجل فيه ستة أهداف كاملة، رغم محاولة أفغانستان العودة مبكرًا في النتيجة بعد تسجيل قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس هدفًا في الدقيقة 11، حيث عدل أمير الدين النتيجة لمنتخب بلاده بعدها بدقيقتين فقط.
وواصل المنتخب القطري سيطرته في الشوط الثاني، تمكن فيه من اضافة هدفين.
ومع ضمان المنتخب القطري للنقاط الثلاث، أجرى كارلوس كيروش اجراء أربعة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 61.
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