تصفيات كأس العالم، منتخب قطر يهزم الهند بثلاثية ويتصدر المجموعة

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب قطر فوزا هاما خارج ملعبه على نظيره الهند بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

أحرز ثلاثية منتخب قطر كل من مصطفى مشعل في الدقيقة الرابعة، والمعز علي في الدقيقة (47)، ويوسف عبد الرازق (86).

ورفع منتخب قطر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، مستفيدًا من فوزه الكاسح بالجولة الافتتاحية على حساب أفغانستان (8-1) في حين بقيت الهند وصيفة للمجموعة بـ3 نقطة.

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ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

وجاء ترتيب مجموعة منتخب قطر كالتالي:

1- قطر 6

2- الهند 3

3- الكويت 0

4- أفغانستان 0



وفي مباراة أخرى، خسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالكويت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين عقب ركلة ركنية.

ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرضية ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بالكوفية لدعم بلادهم ضد العدوان الإسرائيلي.

ترتيب مجموعة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم

وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1، وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

فلسطين ضد استراليا



أقيمت المباراة ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في الجزائر نظرا لصعوبة إقامتها في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

منتخب فلسطين كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام لبنان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة.