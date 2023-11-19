نائب رئيس جامعة الزقازيق يجتمع بفريق البرنامج الرئاسي (مودة)

قال الأستاذ الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق/ إنه اليوم قد اجتمع الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بفريق المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية (مودة) تمهيدًا لانطلاق مرحلة جديدة بالجامعة

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

يأتى ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"مودة" والشراكة الاستراتيجية بين وزراة التضامن الاجتماعي والجامعة في تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،والتي تهدف إلى الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات.

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الدكتورة هبة محمد على المنسق الفنى للمشروع

وقال رئيس جامعة الزقازيق ان ذلك الاجتماع جاء بحضورالدكتورة هبة محمد علي أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الاداب والمنسق الفني لمشروع مودة بالجامعة،و.ثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمنسق الإداري للمشروع، والسادة اعضاء هيئة التدريس أعضاء المشروع.

حسين يرحب بأعضاء فريق مودة

وقال الدكتور محمود عبداللطيف مدير المكتب الاعلامى لرئيس جامعة الزقازيق واستاذ الاعلام بقسم الاعلام بكلية الاداب بجامعة الزقازيق انه خلال كلمته رحب الدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء الفريق مشيدًا بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية مؤكدًا علي أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة، مؤكدًا علي أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة

توفير كل مايلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه

كما أكد حسين على دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.وأشارت الدكتورة المنسق الفنى لمشروع مودة بجامعة الزقازيق واستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الاداب بذات الجامعة إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب

مشروع مودة حقق العديد من الانجازات المشتركة

وأوضح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن مشروع (مودة) حقق العديد من الإنجازات المشتركة فى الفترة السابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية،والتى أسفرت عن إعداد (٧٤٤) كادرا تدريبيا من أعضاء هيئة التدريس علي مستوى (٢٧)جامعة ، وتدريب (١٣٥ ألف) طالب وطالبة علي مستوي ١١ جامعة مصرية.

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