خلال مؤتمر المتابعة الدوري، فودة يناقش استعدادات المحافظة لمجابهة السيول

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم، التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.



استعدادات جنوب سيناء لمجابهة السيول

تم خلال مؤتمر المتابعة عرض موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة، وشدد محافظ جنوب سيناء على التأكد من جاهزية معدات السيول التي تشمل الآلات ومعدات وسيارات بكل مدينة للتصدي لأي حدث طارئ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

Advertisements

وكذا التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة.



كما تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة.

كما ناقش استعدادات المدينة لإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الثقافة، وعرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بشرم الشيخ، بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة، وموقف استكمال أعمال الزراعات والخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير والزراعات للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة.





كما تابع موقف المتغيرات المكانية مؤكدا على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لاية مخالفات بمدن المحافظة وتابع فودة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.



كما جرى عرض موقف مسجد المنشية والكنيسة بطور سيناء،ومتابعة موقف انشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا لخدمة أهالي المنطقة وجاهزيته للافتتاح.