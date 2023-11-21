الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

1000 جنيه زيادة في الطن، ارتفاع جديد في أسعار الزيت الخام بالأسواق اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الزيت 
ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزيت الخام في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لتسجل ارتفاعًا جديدًا بنحو 1000 جنيه للطن مقارنة بسعره أمس.

ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام ترتفع 3 مرات في أقل من أسبوع خلال نوفمبر

وتعد هذه الزيادة ثالث ارتفاع في أسعار الزيت الخام خلال أقل من أسبوع، إذ سجل سعر طن الزيت الخام ارتفاعات تراوحت من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه يوم 16 نوفمبر الجاري، وثاني ارتفاع في أسعار الزيت الخام لليوم الثاني على التوالي.

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أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

1000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

1000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه،  بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق،  زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

ارتفاع أسعار الزيت في المحال التجارية بعد إعلان عدد من الشركات رفع أسعارها

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة 

وعن أسعار زيت الممتاز  بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الزيت  في الأسواق، فيتو

أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

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بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

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أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

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