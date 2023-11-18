السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بفارق 15 جنيهًا في سعر البيض، ننشر أسعار السلع الغذائية خارج المبادرة الحكومية

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع تطبيق عدد من الشركات للتخفيضات المعلنة في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى عدم إنضمام عدد كبير من الشركات المنتجة إلى المبادرة الحكومية، الأمر الذي كان سببًا في تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وعلى رأسها سعر السكر والأرز والبيض.

نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية 

وتراوحت نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية  من 15 إلى 25%، على 7 سلع رئيسية هم الأرز ومنتجات الألبان والمكرونة والفول والعدس والزيت والسكر، فضلًا عن أسعار  الدواجن والبيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية 

وأقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، سعر الدواجن والبيض في السوق، ليباع سعر كيلو الفراخ بـ 65 جنيهًا في المزرعة، قيما يصل سعر البيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة أي جملة، بينما تصل أقصى سعر لكرتونة البيض للمستهلك بـ 125 جنيهًا.

140 جنيهًا سعر كرتونة البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار 

ورصدت فيتو خلال جولتها ارتفاع سعر البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع العذائية، إذ بلغ سعر طبق البيض في المحال التجارية نحو 140 جنيهًا.

أسعار البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فيتو

23 جنيهًا فارق بين سعر السكر في المبادرة الحكومية وفي الأسواق

ورغم أن سعر كيلو السكر الذي تحدد في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار بـ 27 جنيهًا، إلا أن أسعار السكر خارج المبادرة ارتفعت لتصل إلى 50 جنيهًا. 

فيتو تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الغذائية

«فيتو» من خلال جولاتها اليومية على الأسواق، لرصد  أسعار السلع الغذائية ومتابعة حالة الأسواق، تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي جاءت كالتالي: 

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الحليب في الأسواق

البداية مع أسعار الحليب في الأسواق، إذ بلغ سعر لتر اللبن السائب نحو  29 جنيهًا، عبوة حليب وزن نصف لتر بسعر 15 جنيهًا، عبوة حليب وزن لتر تبدأ من سعر 36 جنيهًا.

 

أسعار الشاي في الأسواق

 وعن أسعار الشاي في الأسواق، سجلت عبوة شاي العروسة 40 جرامًا نحو 10 جنيهات، عبوة شاي ليبتون 250 جرامًا نحو 59 جنيهًا، عبوة شاي احمر عدد  25 فتلة بسعر 23 جنيهًا. 

أسعار الشاي في الأسواق، فيتو

 أسعار البن في الأسواق

وعن أسعار البن في الأسواق، فتباينت أسعار البن في السوق مع ارتفاع سعره خلال الفترات الماضية، ليتراوح سعر البن عبوة وزن 200 جرام من 112 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار البن في الأسواق، فيتو

أسعار المكرونة في السوق

وفيما يخص أسعار المكرونة في السوق، بلغ سعر كيلو مكرونة نحو 19 جنيهًا، عبوة مكرونة وزن  400 جرام بسعر 9 جنيهات.

 

أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

أما أسعار الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فتباينت ما بين سعر الزيت داخل المبادرة الحكومية، وأسعار الزيت الحر للشركات التي لم تنضم لمبادرة خفض الأسعار، وبلغ سعر زيت خليط عبوة وزن 700 مل نحو 41 جنيهًا. 

أسعار كيلو الأرز في المحال التجارية، فيتو

أسعار الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

أسعار الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، أيضًا تباينت بين السعر المقدم عليه تخفيضات ضمن المبادرة الحكومية؛ وبين سعر الأرز للشركات التي لم تنضم للمبادرة، وبلغ سعر كيلو الأرز نحو 30 جنيهًا، فيما سجلت عبوة وزن 5 كيلوات من الأرز سعر 140 جنيهًا. 

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أسباب عدم نجاح المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. استمرار أزمة السكر رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95%.. وخبير يضع روشتة لحل الأزمة

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بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

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