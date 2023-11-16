أول تعليق من جامعة الزقازيق على واقعة تعرض طلاب كلية العلوم الزقازيق للنصب

انتشرت، خلال الساعات الماضية، بمحافظة الشرقية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لصفحات تدعي تعرض طلاب الدراسات العليا بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق، لعملية نصب في قيمة الرسوم التي قاموا بسدادها لاحقا لمكتب شئون الدراسات العليا بالكلية.

حقيقة واقعة النصب على طلاب علوم الزقازيق

وذلك بناء على تعليماتهم، سواء بإذن دفع في مكتب الدراسات العليا بيدموظف بشئون الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة الزقازيق أوعبر خدمة فودافون كاش ليحصلوا على شهادة الدبلومة، والمقررة بمبلغ قيمته 3500 جنيه للترم الواحد.

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حيث بلغ إجمالي ما تم سداده نحو 14 مليون جنيه، إذ أن عدد الطلاب المتضررين خلال عام يقارب 600 طالب، بالإضافة إلى عدد آخر من الطلاب المتضررين من العام الماضي، والذين يصل عددهم أكثر من 2000 طالب، ورغم سدادهم المصروفات لم يجدوا أسماءهم على السيستم الخاص بالكلية.

رد جامعة الزقازيق

بالرجوع لإدارة جامعة الزقازيق أكدت أنه تم بحث هذا الأمر،فيما اصدرت الجامعة اليوم الخميس بيانا جاء كالتالي:-

إيماءً إلى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشكلة طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم، فإن جامعة الزقازيق تود توضيح الحقائق التالية:

- أولًا: أن الجامعة لا يمكن أن تتستر على أى مخالفة من أي نوع مهما كان مرتكبها، فلا أحد فوق القانون٠

- ثانيًا: أن الجامعة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، هى من بدأت التحقيق فى هذا الموضوع منذ أكثر من شهر وقبل قيام الطلاب بتقديم أية شكاوى٠

بيان هام من جامعة الزقازيق،فيتو

- ثالثًا: تؤكد الجامعة على أنه لن يكون هناك إضرار بمصلحة وحقوق اى طالب بالجامعة.

- رابعًا: تهيب الجامعة بأبنائها الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلاقل ٠

- نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية سنقوم بإعلان كافة الحقائق فور انتهاء التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة إن وجدت.



بعد واقعة جامعة الزقازيق، ما عقوبة النصب على المواطنين؟

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".