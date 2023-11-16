الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

إلياس الجلاصي، فيتو
إلياس الجلاصي، فيتو

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري مصير لاعب الفريق البورسعيدي إلياس الجلاصي بعد خروجه من حسابات علي ماهر المدير الفني للفريق.

وقال موسى خلال تصريحاته مع أيمن عيد ببرنامج الماتش: "إلياس تلقى أكثر من عرض بأرقام مبالغ فيها في الانتقالات الصيفية وأكيد طبعًا عقله مشتت في هذه الأرقام ولها تأثير في مستواه".

وتابع: "احنا مش هنمسك في أي لاعب عايز يمشي وإلياس لاعب كبير وأكيد هيدور على مصلحته وإحنا كمان هندور على مصلحتنا".

Advertisements

واضاف: "رسالتي للجمهور احنا جزء منكم وموقفنا هيكون مكان الجماهير وأطلب منكم عدم الاستماع للإشاعات السخيفة وعمرنا في حياتنا ما هنرضى إن حد يبص ليكم بصة مش هقول عن الموقف اللي عمله مروان لأن كرامتكم من كرامتنا وإن شاء الله اللي جاي خير".

 

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال معسكره ببورسعيد مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين فيما يتعلق  بالفريق.

وجاء هذا المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد مساء الإثنين للدخول في معسكر مغلق آخر بدا تدريباته الثلاثاء.

 

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية.

 

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

إصابة عبد الرحيم دغموم

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسؤولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

 

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.

 

 أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب 

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي المصري إلياس الجلاصي محمد موسى موعد مباراة المصري وإنبي علي ماهر تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

مواد متعلقة

موقف علي ماهر من عرض مروان حمدي للبيع وهذه رسالته لجماهير المصري

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

علي ماهر لجماهير بورسعيد: ما تخوفوش لاعبي المصري

النادي المصري: علي ماهر طلب عقد اجتماع للرد على جميع التساؤلات (صور)

الأكثر قراءة

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

كرة السلة، الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي دوري المرتبط للسيدات

المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

سي إن إن: لا دليل على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية