المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري مصير لاعب الفريق البورسعيدي إلياس الجلاصي بعد خروجه من حسابات علي ماهر المدير الفني للفريق.

وقال موسى خلال تصريحاته مع أيمن عيد ببرنامج الماتش: "إلياس تلقى أكثر من عرض بأرقام مبالغ فيها في الانتقالات الصيفية وأكيد طبعًا عقله مشتت في هذه الأرقام ولها تأثير في مستواه".

وتابع: "احنا مش هنمسك في أي لاعب عايز يمشي وإلياس لاعب كبير وأكيد هيدور على مصلحته وإحنا كمان هندور على مصلحتنا".

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واضاف: "رسالتي للجمهور احنا جزء منكم وموقفنا هيكون مكان الجماهير وأطلب منكم عدم الاستماع للإشاعات السخيفة وعمرنا في حياتنا ما هنرضى إن حد يبص ليكم بصة مش هقول عن الموقف اللي عمله مروان لأن كرامتكم من كرامتنا وإن شاء الله اللي جاي خير".

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال معسكره ببورسعيد مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن كافة تساؤلات الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

وجاء هذا المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى بورسعيد مساء الإثنين للدخول في معسكر مغلق آخر بدا تدريباته الثلاثاء.

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية.

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسؤولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.

أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.