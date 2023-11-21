تكليف بثينة السيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف بثينة السيد عوض السيد السعفان بالدرجة الأولى للمجموعة النوعية للوظائف التخصصية، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

رئيس الجامعة يسلم القرار للمدير الجديد

ومن جانبه استقبل الدكتور ناصر مندور، بثينة السيد لتسليمها القرار، مُقدمًا لها أسمى آيات التهنئة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

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العمل على تطوير المنظومة

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة العمل على تطوير منظومة الوافدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة أعدد الوافدين.

ومن جانبه أعطى الدكتور محمد سعد زغلول تعليماته الأولى لبثينة السيد بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لرقمنة القطاع، والبدء في التسجيل الإلكتروني للبيانات كخطوة أولى.

يُذكر أن بثينة السيد شغلت منصب مدير إدارة الوافدين قبل صدور قرار تكليفها بالعمل مدير الإدارة العامة للدراسات العليا.

ومن جهة أخرى كان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن باحثين من جامعة القناة استطاعا التواجد ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم، في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية.

علماء جامعة قناة السويس في المقدمة

مشيرا إلى أن قائمة كلارفيت 2023 أظهرت من ويب أوف ساينس العلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، الباحثين الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم بشكل كبير، وكان لهم تأثيرا كبيرا وواسعا في مجالات البحث.

الدكتور جمال المصري

وأسفر التصنيف عن تواجد كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.

تقديم برامج حديثة للدراسات العليا

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية.

و من جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تتطلع لأن تكون مركزا للتميز، في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار، ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي.

مشيرا إلى أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم.

موضحا أن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.







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