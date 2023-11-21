الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تكليف بثينة السيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

جانب من تسليم القرار،
جانب من تسليم القرار، فيتو

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف بثينة السيد عوض السيد السعفان بالدرجة الأولى للمجموعة النوعية للوظائف التخصصية، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث. 

فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم ندوة للأطفال حول التنمية المستدامة (صور)

رئيس جامعة القناة يستقبل الفوج الأول للطلاب الصينيين الدارسين ببرنامج تحسين مهارات التحدث بالعربية

رئيس الجامعة يسلم القرار للمدير الجديد 

ومن جانبه استقبل الدكتور ناصر مندور، بثينة السيد لتسليمها القرار،  مُقدمًا لها أسمى آيات التهنئة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها. 

 

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة. 

Advertisements

 

العمل على تطوير المنظومة 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور  رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة العمل على تطوير منظومة الوافدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة أعدد الوافدين. 

 

ومن جانبه أعطى الدكتور محمد سعد زغلول تعليماته الأولى لبثينة السيد بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لرقمنة القطاع، والبدء في التسجيل الإلكتروني للبيانات كخطوة أولى. 

 

يُذكر أن بثينة السيد شغلت منصب مدير إدارة الوافدين قبل صدور قرار تكليفها بالعمل مدير الإدارة العامة للدراسات العليا. 

 

ومن جهة أخرى كان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن باحثين من جامعة القناة  استطاعا التواجد ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم، في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية. 

 

علماء جامعة قناة السويس في المقدمة 

مشيرا إلى أن  قائمة كلارفيت 2023  أظهرت من ويب أوف ساينس العلماء الأكثر استشهادا على مستوى العالم (أعلى 1%)، الباحثين الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم  بشكل كبير، وكان لهم تأثيرا كبيرا وواسعا في مجالات البحث. 

 

الدكتور جمال المصري 

وأسفر التصنيف عن تواجد كل من الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.   

 

تقديم برامج حديثة للدراسات العليا 

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية. 

 

و من جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أن الجامعة  تتطلع  لأن تكون مركزا للتميز، في مجالات الدراسات العليا المتخصصة والبحث العلمي التطبيقي، ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار، ومشاريع التنمية على المستويين العربي والأفريقي.

مشيرا إلى أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم.

موضحا أن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.


 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدراسات العليا والبحوث مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة يستقبل الفوج الأول للطلاب الصينيين الدارسين ببرنامج تحسين مهارات التحدث بالعربية

جامعة القناة تستقبل سمير فرج في حوار مفتوح حول الأمن القومي (صور)

باحثان من جامعة القناة ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بالعالم

افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس، قريبا

الأكثر قراءة

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

استقالة أحمد عيد عبد الملك رسميا من نادي لافيينا

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مهاجم إنبي يعود لحسابات كولر لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

عبد المنعم إمام: للصبر حدود، ومصر لم تغلق معبر رفح

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

عرض الفيلم السعودي NAGA للمشاهدة عبر نتفليكس 7 ديسمبر

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية