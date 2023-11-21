ابن الإسماعيلية يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوى البدنية بأمريكا

ابن الإسماعيلية يحقق لقب أقوى ناشئ في العالم بأمريكا

حصد اللاعب "عبد الرحمن زكي" إبن محافظة الإسماعيلية على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة العالم للقوي البدنية، التي أقيمت في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما لقب بأقوى ناشئ في لعبة "البنج بريس" ببطولة العالم للقوي البدنية.

فوز بميدالتين ذهبيتين

وقال "عبد الرحمن" إنَّه فاز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة مستر أمريكا للقوة البدنية رغم الإصابة التي لحقت به قبل البطولة، مشيرًا إلى أنَّه فخور برفع علم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عبد الرحمن زكي خلال البطولة، فيتو

عبد الرحمن زكي خلال البطولة، فيتو

وأكد "عبد الرحمن" أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والاصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 12 أشهر واستعداد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الاعداد تعرض لعدة إصابات.

شكر للداعمين

ووجه "عبد الرحمن" الشكر لكل المصرين الداعمين له في البطولة، قائلًا: أنا فخور بأنني حققت هذا الإنجاز لبلدي مصر، ونحن دولة قوية جدا برئيسها وشعبها، فزت على منافسين أغلبهم أمريكيين وحرصت على عدم إظهار إصابتي واعتمدت على الله حتى فزت بميداليتين ذهبيتين.

فخر وسعادة

وأعرب والد" عبد الرحمن" عن فخره وسعادته بما حققه نجله من إنجاز والتغلب على أغلب المنافسين الأجانب، مؤكدًا على إستمرار دعم نجله لتحقيق أهدافه وحصد العديد من البطولات الدولية ورفع علم مصر في كل الدول العربية والأجنبية.

عبد الرحمن زكي خلال البطولة، فيتو

عبد الرحمن زكي خلال البطولة، فيتو

وكان حصد اللاعب خلال الفترة الماضية على المركز الثاني عالميًا ببطولة مستر أولمبيا للقوي البدنية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع اللاعبين الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية المشاركة بها، كما جددت وزارة الشباب والرياضة حديثها حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

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