الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 17 إلى 21 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 12 إلى 16 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الثلاثاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر  كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

txt

لشراء الفاكهة والفول وإعادة الذكريات، مبعوث الرئيس الروسي يتجول بسوق سليمان جوهر بالدقي (صور)

txt

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بقنا

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الفاكهة اليوم انخفاض سعر البرتقال سعر البرتقال اسعار البرتقال أسعار العنب أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر مانجو سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر المانجو عويس بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، العنب كرمسن يسجل 23 جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 8 جنيهات ارتفاعًا في سعر مانجو فونس بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في سعر كيلو التين البرشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 12 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات انخفاضًا في أسعار المانجو فص بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في أسعار العنب بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 24 جنيهًا أعلى سعر لكيلو التفاح بلدي في سوق العبور

الأكثر قراءة

داليا زيادة كمان وكمان، الناشطة الحقوقية تدعم إسرائيل مجددا في حربها على غزة وتلتقي مسؤولين صهاينة، تحرض على مصر وشعبها

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال خطابه في البرازيل، اعرف التفاصيل

موقف علي معلول من مفاوضات بيراميدز

تنبيه عاجل من الأوقاف بشأن حجز دور المناسبات

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

دفاع زوج المذيعة أميرة شنب: ربة المنزل هي المسئولة عن تربية الكلب (صور)

وكيل إيزي ايميكا: لا توجد توجد مفاوضات لتجديد عفد اللاعب مع المصري

أول ظهور للمذيعة أميرة شنب أثناء نظر استئناف زوجها على حبسه (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية