أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الاثنين

وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الاثنين

وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 15 جنيهًا، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 11 جنيهًا، فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.