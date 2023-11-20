الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

 تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الاثنين

 وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الاثنين

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وعن  أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 15 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا،  سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 11 جنيهًا، فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 12 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

txt

أسعار الفاكهة الإثنين 20-11-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الفاكهة اليوم، سعر الفراولة يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البرتقال أسعار العنب أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم سعر الفاكهة سعر خوخ سعر مانجو سوق العبور اليوم سعر الفراولة أسعار الفراولة

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب كرمسن يسجل 23 جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 8 جنيهات ارتفاعًا في سعر مانجو فونس بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في سعر كيلو التين البرشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 12 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات انخفاضًا في أسعار المانجو فص بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في أسعار العنب بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 24 جنيهًا أعلى سعر لكيلو التفاح بلدي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو المانجو في سوق العبور

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية