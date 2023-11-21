لشراء الفاكهة والفول وإعادة الذكريات، مبعوث الرئيس الروسي يتجول بسوق سليمان جوهر بالدقي (صور)

حرص الكسي فاسيلييف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي طوال 30 عاما خلال زيارته القصيرة إلي مصر على زيارة سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقى لشراء الفاكهة المصرية.

وأشار مبعوث الرئيس إلي سعادته بالعودة للمكان حيث كان يتردد عليه أيام ما كان طالبا بكلية الآداب جامعة القاهرة فى الستينيات حيث كان يسكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ويتردد على سوق سليمان جوهر لشراء احتياجاته من الطعام والفاكهة.

وعلق فاسيلييف على هذه الفترة أنها كانت تحمل أجمل الذكريات في مرحلة الشباب متذكرا كل الدعم من الاساتذة وزملائه المصريين.

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وقال فاسيلييف تعمقت في الحياة المصرية وأحببت المطبخ المصري والأكلات المصرية الشهيرة من الفول والطعمية والكشري ولا أنسى الأعياد القومية الكبرى بطقوسها الشرقية الجميلة وكذلك طقوس شهر رمضان الكريم والإفطار الجماعي الذى كنا حريصين عليه مع الأشقاء المصريين.



وعلق كبير المستشرقين الروس والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي على زيارته لمصر قائلا لا أصدق ان اخر زيارة لي الي مصر كانت منذ 5 سنوات لانني حريص علي زيارتها على فترات متقاربة.



من جانبه أشار شريف جاد مسئول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الى سعادته بمرافقة الشخصية التاريخية الكبيرة لهذه الجولة الإنسانية والتجول في الأماكن التى أحبها فاسيلييف في شبابه أيام ما كان طالبا في جامعة القاهرة.



وقد تمتع فاسيلييف بروح الفكاهة في التعامل مع الباعة والبسطاء من الناس، كما لوحظ حبه الشديد لمصر وللمصريين وهو الان يستعد لاصدار أحدث كتبه والتى تتناول الحياة في مصر.

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