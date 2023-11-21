الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية محمد محمد صيرة وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين لاتهامهم بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة آخرين بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11592 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2020، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد.س"، وشهرته سعيد أبو زلمة، 32 سنة، و"محمد.أ"، و"السيد.ج"، و"مصباح.م"، و"إکرامي.ج"، و"محمد.ع"، و"عمرو.ع"، و"أحمد.ع"، 38 سنة، و"محمد.ف"، 29 سنة، حلاق، و"أحمد.م"، 25 سنة، و"موسی.أ"، 32 سنة، و"سمير.ا"، 30 سنة، و"محمد.ح"، 24 سنة - مبيض محاره، و"إبراهيم.ع"، 42 سنة - سائق، لأنهم في يوم 29 أكتوبر 2020، المتهمين من الأول حتي الخامس قتلوا عمدا المجني عليه "ياسر.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبينوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتي أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه حال تواجد المتهمين من الثاني حتي الخامس علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجنى عليهم "محمد.ع"، "عمرو.ع"، "أحمد.ع"، "محمد.ف"، "أحمد.م"، "موسى.أ"، "سمير.ا"، "محمد.ح"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس إلى الرابع عشر، شرعوا في قتل المجنى عليهم "سعيد.س"، "السيد.ج"، "مصباح.م"، "إکرامي. ج"- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.

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رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية مركز كفر شكر مركز شرطة كفر شكر

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