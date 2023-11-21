جامعة بنها تفوز بثلاث مراكز فى بطولة السباحة بالزعانف للجامعات

حصدت جامعة بنها على ثلاث مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات المصرية المقامة بجامعة القاهرة فى الفترة من 19 الى 20/11/2023.



فازت الطالبة لبنى محمد حسن بالمركز الاول ٢٠٠ متر مزدوجة ،كما فازت أيضا بالمركز الثالث 400 متر مزدوجة ،وفاز بالمركز الثاني تتابع ٤ * ١٠٠ متر مزدوجة كل من الطالب عبدالله عصام احمد توفيق،والطالبة جاسمين حسين محمد، والطالب عمر محمود عبدالمهيمن، والطالبة لبنى محمد حسن.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الطلاب الفائزين فى البطولة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة فى هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعى وقيم الولاء والانتماء، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة ، مشيرا إلي أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة تشجع الطلاب والطالبات على التفوق الرياضي بجانب التفوق الدراسي، حيث تساعد الرياضة في تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من رغبتهم في تحقيق الإنجازات.



جدير بالذكر بانه انطلقت فعاليات بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51"، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، خلال الفترة من ١٩ - ٢٠ نوفمبر الجاري، بجامعة القاهرة، بمشاركة ٢٥١ طالبًا وطالبة من ٢٨ جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، و٥٦ مشرفًا ومشرفة ومدربًا، و٢٣ حكمًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتحكيم البطولة، وبحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وإدارة النشاط الرياضي بجامعة القاهرة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

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