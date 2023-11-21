نور الشريف حاول عمل فيلم عن مؤسس حماس!

الفن وسنينه

لا شك أن الفنان العملاق الراحل نور الشريف هو واحد من أبرز نجوم الفن بصفة عامة والسينما بصفة خاصة على المستويين المصري والعربي على مدار التاريخ، لما أثرى به المكتبة الفنية من أعمال مهمة ستظل خالدة دومًا، ساهمت بدرجة كبيرة في تشكيل وجدان أجيال عدة على مدار نصف قرن هو مشواره مع الفن..

ولأنني كنت واحدًا من القلة المحظوظة جدًا التي عايشت هذا الفنان المثقف والمفكر الكبير عن قرب لأكثر من 25عامًا، فقد لمست مدى عشقه لوطنه ولأمته العربية حيث كان من أشد المؤمنين بالقومية العربية، ناصري النزعة وفلسطيني الهوى، حيث يعد أكثر فنان دعما للقضية الفلسطينية ويشهد تاريخه الفني منذ بداياته على أعماله القوية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية في المسرح والتليفزيون والسينما..

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فضلا عن تحليلاته وآرائه وأقواله الجريئة والحاسمة في هذا السياق، والتي خصني ببعضًا منها وهو ما جعله يدفع ثمنًا غاليًا لذلك ماديًا ومعنويًا وأدبيًا، دفعه إلى التفكير في اعتزال الفن والهجرة من مصر إلى إحدى الدول الأوروبية!.

فلسطيني الهوى



إيمانًا منه بعدالة القضية الفلسطينية وتقديرًا لأهميتها كقضية العرب الأولى والأزلية، كانت مساهمة الفنان الكبير نور الشريف بعدد من الأعمال دعمًا لهذه القضية، منذ سنواته الأولى كطالب بمعهد الفنون المسرحية ثم عندما احترف التمثيل وطوال مشواره الفني..

بداية من المسرحية النادرة القدس في الجانب الآخر، ثم فيلم أبناء الصمت للمخرج محمد راضي عام 1974 ف كتيبة الإعدام للمخرج عاطف الطيب والمؤلف أسامة أنور عكاشة عام 1989، ففيلمه الأهم والأكثر إثارة للجدل ناجي العلي الذي شارك في إنتاجه ولعب بطولته، وكتبه بشير الديك وأخرجه عاطف الطيب عام 1992..

وتعرض لحياة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي الذي إشتهر بمهاجمته الحكام العرب لتقاعسهم عن دعم القضية الفلسطينية من وجهة نظره مما أدى إلى اغتياله في لندن عام1987!، وهو ما دفع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن يأتي إلى مصر خصيصًا ليطلب من الرئيس مبارك وقف عرض الفيلم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي..

بالإضافة إلى شن حملة صحفية ضارية ضد نور الشريف من جانب إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم، متهمًا إياه بتقاضي ملايين الدولارات من الولايات المتحدة وليبيا لتشويه صورة الحكام العرب، ومنعت أفلامه وأعماله في مصر ومعظم الدول العربية ما جعله يفكر في الهجرة من مصر واعتزال الفن!.



خيط أبيض خيط أسود، فيلم حاربته إسرائيل بكل قوة وإختفى النيجاتيف الخاص به بعد التصوير مباشرة؟! كونه فضح الوجه القبيح لهذه الدولة التي تضطهد أبناء فلسطين المقيمين بها وهو إنتاج مصري إيطالي مشترك عام 1995، تأليف سيرجيو أمادي وإخراج المغربي بوغالب البوريكي وشاركت فيه صفية العمري وآمينة رزق.



لن تسقط القدس، عرض مسرحي رائع من أقوى ما قدم المسرح عن القضية الفلسطينية كتبه شريف الشوباشي وأخرجه لطفي الخولي عام 2002 وشاركت فيه المطربة عفاف راضي ومجدي كامل ونورهان وتم عرضه في عدد من الدول العربية ولقي صدى واسعًا!



وكان أيضًا للتليفزيون نصيب من أعمال نور الشريف المناصرة لفلسطين منها مسلسل متخافوش

تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج يوسف شرف الدين عام 2009 وشارك فيه أشرف عبد الغفور ومنى عبد الغني ورجاء الجداوي ونيهال عنبر.



آراء ومواقف حاسمة



ولم يقتصر دعم النجم القدير نور الشريف للقضية الفلسطينية على الأعمال الفنية فقط التي تحمل وجهة نظره ورؤيته لهذه القضية، بل جاءت مواقفه وآرائه وتصريحاته وتحليلاته لتؤكد على عمق فهمه لكافة المراحل التي مرت بها القضية وأسباب تراجعها وعلى مدى إيمانه بعدالتها وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.



فعلى سبيل المثال رفض نورالشريف دعوة ياسر عرفات لزيارة فلسطين ودعم عرب48 معللًا ذلك بقوله: نحن نعيش في زمن مخيف والعدو الصهيوني يتاجر بكل شيء فأردت الابتعاد عن اللوبي الصهيوني ولا أبالغ إذا قلت أن هناك فنانين جذبت عيونهم فلوس الصهانية وتنازلوا عن أشياء خطيرة لا يمكن التنازل عنها ؟!

وقد غضب مني أبو عمار رغم صداقتنا الوطيدة ولكن مدير مكتب الرئيس مبارك أسامة الباز تدخل وأصلح الأمور بيننا. ومن تصريحات نور الشريف القوية والجريئة قوله: إن القضية الفلسطينية ضحية النظم العربية!



كذلك رأيه في حركة حماس حيث ذكر أنه ضد حماس في شيء واحد هو قرارها بفصل غزة عن الضفة في وقت تحتاج فيه فلسطين وبشدة للاتحاد لا للاختلاف الذي يصل إلى درجة القتال! وعن فكرة تقديم فيلم عن القدس رأى نور الشريف أنها من ضروب المستحيل وأنه حاول عمل فيلم عن مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين ولكنه لم يستطع فعل ذلك بسبب اللوبي الصهيوني!

وعن السلام بين العرب بما فيهم فلسطين وإسرائيل لا يمانع الفنان نور الشريف من ذلك بشرط أن يكون عادلًا ويعترض على اتفاقية كامب دافيد ويري أنها كارثة لأنها من وجهة نظره جعلت الجيش المصري على الحياد ومن ثم تم استبعاد القوة المصرية من الأمة العربية.

رحم الله هذا الفنان نور الشريف الوطني المثقف العظيم وكتب النصر للشعب الفلسطيني الآبي.