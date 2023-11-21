أسعار ومواصفات سياراتXLV موديل 2024 فى مصر

سيارات سانج يونج XLV، طرحت سيارات سانج يونج XLV موديل 2024، فى السوق المحلى بالعديد من مواصفات الامان والسلامة أبرزها أقراص فرامل تهوية في الأمام وصلبة في الخلف ومثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وفرامل ABS وEBD مع وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي بنظام وقف التنشيط. وتقدم السيارة بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم بمصر.

أسعار سيارات سانج يونج XLV موديل 2024

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات سانج يونج XLV موديل 2024 في السوق المحلى الذى استقبلها مساء امس وطرحها للجمهور اليوم الثلاثاء في المعارض وهى كالتالي:-

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يصل سعر الفئة الوحيدة في السوق المحلى نحو مليون و190 ألف جنيه.

سيارات سانج يونج XLV، فيتو

مواصفات محرك سيارات XLV

زودت السيارة الجديدة بمحرك 1600 سي سي MPI 4 سلندر بقوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 181 كم في الساعة. كما تحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم.

تجهيزات سيارات XLV

ويتاح للسيارة عجلة قيادة جلدية متعددة المهام مع مبدلات سرعة وعدادات 3.5 بوصة LCD مع خيارات 6 ألوان خلفية مع تعديل كراسي السائق مانيوال ومسند ذراع وسطي مع حامل أكواب وشاشة 8 بوصة مع كاميرا خلفية وكار بلاي وأندرويد أوتو وزجاج خلفي مظلل ومفتاح ذكي وكمبيوتر رحلات ومسند ذراع خلفي.

ويتوفر للسيارة عجلات ألومنيوم 16 بوصة ومصابيح ليد خلفية واسبويلر خلفي باضاءة ليد وفتحة سقف ومصابيح نهارية ليد. وحصلت السيارة على تغييرات كبيرة في التصميم خاصة في الجزء الأمامي الذي اختلف بصورة كاملة عن الشكل السابق من السيارة.