الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار سيارات GAC الصينية بعد طرحها لأول مرة بالسوق المصري

سيارات جي اي سي،فيتو
سيارات جي اي سي،فيتو

سيارات GAC، استقبل السوق المصري لأول مرة العلامة التجارية GAC الصينية، مساء أمس الخميس،  حيث طرحت العلامة 4 سيارات رياضية وسيدان وكروس اوفر  الشباب والعائلات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أنها من السيارات قليلة استهلاك الوقود.

 

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات GAC التي استقبلها السوق المحلي مساء امس الخميس وهي كالتالي:-

 

اسعار سيارات جي ايه سي إمباو

يصل سعر الفئة الأولى  نحو  960 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و90 ألف جنيه.
 

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يصل سعر الفئة الثالثة نحو مليون و140 ألف جنيه.

 

سيارات   جي ايه سي ايمكو 
 


يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و250 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية  مليون و350 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثالثة  مليون و450 ألف جنيه. 

 

سيارات جي ايه سي GS4 
 


يصل سعر الفئة الأولى نحو  مليون و60 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية نحو  مليون و110 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثالثة نحو  مليون و160 ألف جنيه. 
 

سيارات جي ايه سي GS3 MZoom

 

يصل سعر الفئة الاولي نحو  990 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانيه  نحو  مليون و50 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثالثة نحو  مليون و110 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الرابعة نحو  مليون و200 ألف جنيه. 

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