الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الميكروباصات خلال شهر نوفمبر

ميكروباصات، فيتو
ميكروباصات، فيتو

أسعار الميكروباصات، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون، أسعار سيارات فوتون بعد زيادات شهر نوفمبر بعد الزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 الجديدة، وبلغت قيمة الزيادة نحو 30 ألف جنيه. 



سعر فوتون C2 بعد الزيادة

ونرصد في التقرير التالي ارتفاع سعر ميكروباص فوتون C2 في السوق المحلي خلال شهر نوفمبر كالتالي:
 

يصل سعر الفئة الوحيدة بسعر 764.900 ألف جنيه بدلًا من 734.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه. 

مواصفات ميكروباص فوتون C2
 

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زودت  ميكروباص فوتون C2 بمحرك 2200 سي سي بقوة 102 حصان وعزم 193 نيوتن متر وناقل حركة 5 سرعات مانيوال مع استهلاك وقود 12 لتر لكل 100كم.  
 

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية سانج يونج عن ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي بسبب زيادة سعر الدولار وزيادة الطلب ونقص المعروض.


سيارات سانج يونج تيفولي الجديدة  

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كشفت سانج يونج، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي تم  تطبيقها بداية من اليوم الخميس 19 يناير وشملت الزيادة السيارات 2023 تيفولي وتيفولي XLV طرازي 2023.

ونرصد في التقرير التالي قيمة زي أسعار سانج يونج تيفولي الجديدة التي  تتراوح بين 170 إلى 185 ألف جنيه لبعض الفئات.

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