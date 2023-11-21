التحفظ على 14 طن أسمدة بدون ترخيص بالقليوبية

تابعت مديرية التموين بالقليوبية حملاتها لمراقبة السلع والمنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأيضا من سلامة التراخيص تم خلالها التحفظ على 14 طن أسمدة دون ترخيص.

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وتشكلت حملة لإدارة تموين طوخ برئاسة أحمد صلاح مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي، أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص وبحيازته مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون أي فواتير دالة على مصدرها وقد تم التحفظ على المضبوطات ٢٨٨ شيكارة سماد زنة الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالي ١٤ طنا و٤٠٠ كيلو أسمدة زراعية متنوعة.

كما تم ضبط ٥٦ جركن مخصبات زنة ٢٠ لترا بإجمالي طن و١٢٠ كيلو مخصبات زراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعرض المضبوطات على النيابة العامة.