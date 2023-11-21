الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

التحفظ على 14 طن أسمدة بدون ترخيص بالقليوبية

التحفظ علي أسمدة
التحفظ علي أسمدة غير مرخصة بالقليوبية، فيتو

 تابعت مديرية التموين بالقليوبية حملاتها لمراقبة السلع والمنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأيضا من سلامة التراخيص تم خلالها التحفظ على 14 طن أسمدة دون ترخيص. 

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أبومناع بدشنا

الزراعة: منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن.. توفير 2814 طن أسمدة عضوية و310 أطنان أعلاف غير تقليدية

Advertisements

 وتشكلت حملة لإدارة تموين طوخ  برئاسة أحمد صلاح مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي، أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص وبحيازته مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون أي فواتير دالة على مصدرها وقد تم التحفظ على المضبوطات ٢٨٨ شيكارة سماد زنة الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالي ١٤ طنا و٤٠٠ كيلو أسمدة زراعية متنوعة.

كما تم ضبط ٥٦ جركن مخصبات زنة ٢٠ لترا بإجمالي طن و١٢٠ كيلو مخصبات زراعية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعرض المضبوطات على النيابة العامة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان منتجات صناعية مجهولة المصدر بالعاشر

تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي آمن ومشاركة 87 منفذًا بمبادرة خفض الأسعار

تموين المنيا يضبط 107 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا: 185 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الأكثر قراءة

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

استقالة أحمد عيد عبد الملك رسميا من نادي لافيينا

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مهاجم إنبي يعود لحسابات كولر لتدعيم هجوم الأهلي في يناير

عبد المنعم إمام: للصبر حدود، ومصر لم تغلق معبر رفح

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

عرض الفيلم السعودي NAGA للمشاهدة عبر نتفليكس 7 ديسمبر

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية