الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أبومناع بدشنا

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال  محافظة قنا، من وقف وإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بناء على تكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بوقف التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

حيث تمكنت الحملة التي أشرف عليها عبداللاه خبير، رئيس المركز، وحماة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، من إنهاء عشرات التعديات على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأكد رئيس الوحدة المحلية، على أنه يجب التعامل بحزم مع مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد جيلاني، على أهمية المتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة وتفقد المخالفات التي تمت إزالتها بشكل منتظم، لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعة من أي تعديات أو انتهاكات.

وفي سياق متصل قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن حملات المرحلة الأولى من الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة انتهت بالأمس، وذلك بعد استمرارها على مدار ٢٠ يوم متواصل، خلال الفترة من ١٣ أغسطس الماضى، حتى ١ سبتمبر الجارى. 

وأضاف الداودي  أن الحملات نجحت فى إزالة ٥٠٣ حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة، منها ( ٣٩٦ حالة تعدى بالمباني، ١٠٧ حالات تعدى بالزراعة )، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن إسترداد ٥٣ ألفا و٩٩٥ متر مبانى، و١٢٣ فدانا و٢٠ قيراط زراعة، مؤكدا أن جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وقال محافظ قنا إن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى والأجهزة الأمنية بالاستعداد الكامل لتنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة ٢٠.

وشدد الداودى على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة، في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

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