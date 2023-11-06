الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

الشرطة الليبية، فيتو
الشرطة الليبية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، ترحيل 600 مواطن مصري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر أمساعد الحدودي مع مصر.

 

وأفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم الاثنين، بأن 600 مصري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر أمساعد الحدودي مع مصر.

 

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال وكيل الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة بالداخلية الليبية غير الشرعية اللواء محمد بريدعة: "تنظم اليوم الاثنين عملية ترحيل من العاصمة طرابلس لـ 600 مواطن مصري دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الليبية.

 

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ترحيل 18 ألفا في 6 أشهر

في سياق متصل، تواصل قطاعات وزارة الداخلية الكويتية الحملات الأمنية المكثفة في جميع المحافظات، وأظهرت أرقام رسمية حديثة نشرت في سبتمبر الماضي أن عدد الوافدين الذين أُبعدوا عن البلاد بسبب مخالفات متنوعة بينها المرور بلغ أكثر من 18 ألفًا خلال نحو 6 أشهر، في حين بلغ مجموع المخالفات المرورية منذ بداية 2023، أي خلال 8 أشهر، أكثر من مليونين و600 ألف، بينها نحو مليون و950 ألفًا مخالفات غير مباشرة.

 

وكشف رئيس قسم التوعية المرورية العميد نواف الحيان بحسب «الراي» الكويتية، أنه تم «إبعاد 18486 وافدًا خلال فترة نحو 6 أشهر بين مارس وأغسطس الماضيين»، مبينًا أن عقوبة الإبعاد شملت المئات من مرتكبي مخالفات مرورية جسيمة مثل السرعة العالية وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والسباق وتحميل الركاب وعكس السير، أو القيادة من دون رخص قيادة».

 

تحرير 3 ملايين مخالفة فى 8 أشهر

وأضاف الحيان أنه بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالانتشار الأمني وتواجد رجال الأمن في عموم المحافظات لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية وضبط المستهترين، «فقد تم تحرير 2 مليون و630 ألفًا و338 مخالفة مرورية، خلال فترة 8 أشهر منذ 1 يناير وحتى 30 أغسطس، بواقع مليون و954 ألفًا و858 مخالفة غير مباشرة، و675 ألفًا و480 مخالفة مباشرة»، مؤكدًا أهمية جهاز «راصد» الذي بات يرصد المركبات المخالفة، سواء كانت مطلوبة أو تأمينها منتهي الصلاحية، بحيث يتم التعرّف عليها من قبل رجال الدوريات الذين يقومون بتحرير المخالفة فورًا، ويتم إرسالها للمخالف عبر تطبيق «سهل» خلال 3 دقائق.

 

وتطبيقًا للقرار الوزاري 270 / 2020 الذي ينص على سحب رخص القيادة ممَنْ لا تنطبق عليهم الشروط، كشف الحيان أنه «تم سحب 34751 رخصة قيادة من الوافدين» خلال 8 أشهر بين يناير وأغسطس، فيما تم خلال الفترة نفسها سحب ما مجموعه 14053 رخصة لأسباب أخرى (6911 سحب إداري - 1 سحب طبي - 3 سحب عسكري - 7032 سحب نقاط - 115 سحب وفق المادة 24).

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