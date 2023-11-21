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اقتصاد

أسعار مواصفات سيارات سانج يونج تيفولي موديل 2024

سيارات
سيارات

سيارات سانج يونج، استقبل السوق المصري، سيارات  سانج يونج تيفولي  موديل 2024، التي تنتمى لفئات السيارات الرياضية، المزودة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي بنظام وقف التنشيط مع أقراص فرامل أمامية مهواة وخلفية صلبة وأقراص فرامل تهوية في الأمام وصلبة في الخلف ومثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وفرامل ABS وEBD.

 

أسعار سيارات سانج يونج تيفولي  موديل 2024

 يصل سعر الفئة الوحيدة  لسيارات سانج يونج تيفولي موديل 2024، مليون و150 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سانج يونج تيفولي 2024

 زودت السيارة بمحرك 1600 سي سي MPI 4 سلندر بقوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 181 كم في الساعة.

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 كما تحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم. ويتوفر للسيارة خلوص أرضي بواقع 181 مم مع مساحة حقيبة خلفية 115 لترا تزيد إلى 423 لترا بطي المقاعد الخلفية.

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التصميم الداخلى لسيارات سانج يونج تيفولي 2024 

 تعديل كراسي السائق مانيوال ومسند ذراع وسطي مع حامل أكواب وشاشة 8 بوصات مع كاميرا خلفية وكار بلاي وأندرويد أوتو وزجاج خلفي مظلل ومفتاح ذكي وكمبيوتر رحلات ومسند ذراع خلفي، ويتوفر للسيارة عجلات ألومنيوم 16 بوصة ومصابيح ليد خلفية واسبويلر خلفي باضاءة ليد وفتحة سقف ومصابيح نهارية ليد. وحصلت السيارة على تغييرات كبيرة في التصميم خاصة في الجزء الأمامي الذي اختلف بصورة كاملة عن الشكل السابق من السيارة.


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