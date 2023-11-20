استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية لليوم الثاني بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية،والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

أشارت نائب المحافظ، إلى استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار،حيث تتواجد اليوم بشارع المحكمة، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

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الجدير بالذكر أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار غدا الثلاثاء بشارع الجيش زاوية عبود، وويوم الأربعاء بمنطقة التمليك اول شارع لقاء، والخميس بشارع الجمهورية بنفق السكه الحديد.



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