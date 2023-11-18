أفضل 5 سيارات SUV في مصر خلال الـ 10 أشهر الماضية

سيارات الـ SUV، تحتل السيارات الـ SUV مركزا كبيرا فى مبيعات السيارات ويشير ذلك لانتشارها بشكل كبير داخل السوق المحلى، ورغبة المستهلك المحلي فى اقتنائها لتصميمها الفريد وذات الطابع الرياضى والدفع الرباعي وتجهيزات الأمن والسلامة التى تحمى قائدى السيارات من حوادث الطرق بسبب الوسادة الهوائية والكثير من أنظمة القيادة الحديثة.

أكثر السيارات الـSUV مبيعًا في مصر خلال الـ 10 أشهر

وظهر ذلك من خلال احصائيات مجمعة التأمين الإجباري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر خلال الـ 10 أشهر الماضيين من العام الجارى 2023، نرصدها فى التقرير التالى:

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1- فى المركز الأول سيارات كيا سبورتاج بعد ترخيص ما يقرب من 2920 سيارة.

2- بالمركز الثانى سيارات شيري تيجو 3 بعد ترخيص ما يقرب من 2715 سيارة.

3- بالمركز الثالث سيارات هيونداي توسان بعد ترخيص ما يقرب من 2597 سيارة.

4- المركز الرابع سيارات شيري تيجو 7 بعد ترخيص ما يقرب من 2379 سيارة.

5- المركز الخامس سيارات سكودا كودياك بعد ترخيص ما يقرب من 2051 سيارة.

السياارت، فيتو