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محافظات

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني 2023

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة إصداره الثالث لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ(61-70) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهم (مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا)

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كما تم إدراج 106 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل"، كما احتلت الجامعة محليًا المركز الـ(13) مع جامعتي سوهاج والجامعة البريطانية، على مستوى 37 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.
وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بنها القليوبية اخبار القليوبية

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