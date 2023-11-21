الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

فصل طالبين بالعريش للاعتداء علي زميلهما ونشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم

اتخذ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عدة قرارات فصل لعدد من الطلاب من بينهم طالبين تعديا على زميلهما وقاما بتصويره ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. 
 

فصل طالبين بالعريش تعديا على زميلهما وصوراه فيديو ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي 

 

وقام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء بالتصديق على قرار لجنة الحماية المدرسية رقم " ١١٨٠" بخصوص ما حدث بتجاوز الطالب/ ع أ م وتعديه لفظيًا علي المعلم وتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بهذه الواقعة وتم فصل الطالب المذكور ثلاثة أيام مع تخفيض درجة السلوك بنسبة ٢٠ ٪.

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وصدق أيضًا على قرار لجنة الحماية المدرسية رقم " ١١٧٨" وهو بخصوص ما حدث بتجاوز الطالب/ م ح ع لما بدر منه بالتعدي العنف اللفظي على زميله وتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بفصل الطالب المذكور لمدة أسبوع مع إحضار ولي الأمر.

 

كما تم فصل الطالب ( ط أ ط ) والطالب ( م أ ص ) لما بدر منهما بالتعدي على زميلهم بدنيًا ولفظيًا وقيامه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعي وتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بنقل الطالب من مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات إلي مدرسة أخرى 
مع تحيات.

 

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