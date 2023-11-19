تعليم شمال سيناء تعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الظروف الجوية
أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، أن غدا الإثنين إجازة رسمية بسبب الظروف الجوية.
تعليم شمال سيناء.. غدا عطلة رسمية بسبب الظروف الجوية
وقال رضوان إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية تُعطل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء غدا الإثنين فقط عدا الإدارات والدواوين وتعلق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.
كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفيرها شرح الدروس لطلاب الصف الثالث الثانوي العام من خلال تحميل تطبيق مدرستنا.
امتحانات الثانوية العامة 2024
ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب "الصفوف الثانوية" إلى ضرورة متابعة الشرح من خلال قناة مدرستنا 3.
وأكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها أنه يستطيع الطالب من خلال التطبيق يقدر يتابع شرح كل المناهج التعليمية، متابعة: "ولو فاتكم مواعيد القناة تقدروا تشوفوا جميع الحلقات على تطبيق "مدرستنا بلس"، حملوه الآن"
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