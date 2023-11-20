الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان سبل التعاون

مساعد وزيرة التخطيط
مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية ومحافظ جنوب سيناء

التقى السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي؛ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة  ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

 

المشروعات المحلية الصغيرة

وفي بداية اللقاء، تقدم السفير هشام بدر بتهنئة محافظ جنوب سيناء لفوز مشروع "مخيم بساطة" بالمركز الثاني بفئة (المشروعات المحلية الصغيرة) بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية 2023 والذي يعد من اهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة، إضافة الى حصوله على شهادة  المفتاح الأخضر والتي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

 

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مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية

ومن جانبه، استعرض اللواء خالد فودة أبرز الإنجازات التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة لتشهد طفرة واسعة في مختلف القطاعات، مشيرًا الى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة. إضافة الى العمل على تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائي والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.

 

قطاعات التنمية المستدامة

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى المجهودات الملموسة لفريق عمل "المرصد الحضري" بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص برصد مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية وكذلك رصد مؤشرات رضا السائح.

 

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