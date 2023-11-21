الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الشمر للصحة، لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ونزلات البرد

الشمر للصحة، فيتو
الشمر للصحة، فيتو

فوائد الشمر، للصحة عديدة، وإن كان الشمر من الأعشاب التي ترتبط بالأطفال الرضع، فمن أشهر المشروبات العشبية التي تقدمها الأمهات للأطفال الرضع، هو الشمر على اليانسون على الكراوية، لعلاج المغص والغازات، والشمر هو نبات عشبي حولي ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، ويعرف أيضًا باسم الكرفس الحلو، ويُستخدم الشمر في الطب البديل منذ آلاف السنين، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة.
 


فوائد الشمر للصحة

 وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشمر للصحة، عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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علاج عسر الهضم:
يحتوي الشمر على خصائص مضادة للتشنج، مما يجعله مفيدًا في علاج حالات مثل عسر الهضم، والغازات، والإمساك، والانتفاخ. كما أنه يساعد على تحفيز إنتاج الصفراء، مما يسهل عملية الهضم.

 

تخفيف آلام الدورة الشهرية:
يحتوي الشمر على خصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيدًا في تخفيف آلام الدورة الشهرية، والتقلصات، والانتفاخ. كما أنه يساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

 

زيادة إدرار الحليب:
يعتبر الشمر من الأعشاب المحفزة للرضاعة الطبيعية، حيث يساعد على زيادة إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.



لعلاج نزلات البرد:
يحتوي الشمر على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج نزلات البرد، والإنفلونزا، والسعال، والتهاب الشعب الهوائية. كما أنه يساعد على تطهير الجهاز التنفسي.

 

تعزيز صحة القلب:
يحتوي الشمر على مركبات تسمى النترات، والتي تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وحماية القلب من الأمراض.

 

تعزيز صحة العظام:
يحتوي الشمر على فيتامين ك، الذي يساعد على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام.

 

محاربة السرطان:
يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب السرطان.

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية
يحتوي الشمر على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك فيتامين سي، وفيتامين أ، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

فوائد الشمر

يمكن تناول الشمر بعدة طرق، بما في ذلك:

مغلي الشمر: يمكن غلي بذور الشمر أو جذوره في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم تناوله ساخنًا أو باردًا.
عصير الشمر: يمكن عصر جذور الشمر أو أوراقه للحصول على عصير الشمر.
إضافة الشمر إلى الطعام: يمكن إضافة الشمر إلى السلطات، والشوربات، واليخنات، والأطباق الجانبية.

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