فوائد الكاجو للرجال، تعزز القدرة الجنسية لديهم وتحمي من سرطان البروستاتا

فوائد الكاجو للرجال، الكاجو من المكسرات الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتستخدم كتسالى وكذلك فى تزيين الحلوى.

وفوائد الكاجو للرجال، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وهو يحتوى على الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات المهمة والشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وفوائد الكاجو للرجال عديدة لذا يجب على الرجال الاهتمام بتناوله.

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فوائد الكاجو للرجال

وأضافت منى، أن من فوائد الكاجو للرجال:-

يعزز من الصحة الجنسية للرجال.

يزيد من حجم الحيوانات المنوية.

يعزز من إفراز هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة.

يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا ويمنع تطوره.

يساعد فى علاج ضعف الانتصاب.

القيمة الغذائية الموجودة في الكاجو

وتابعت، أن الكاجو له قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الأحماض الأمينية والزنك والحد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم د، والبروتينات ونسبة عالية مضادات الأكسدة، وله عشاق كثيرون.

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فوائد الكاجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد الكاجو:-

يعزز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يحافظ على مستوى السكر بالدم وبالتالي مهم لمرضى السكر.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذى الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.

يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في إنقاص الوزن الزائد فى حالة تناوله ضمن السعرات الحرارية المحسوبة باليوم لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

ينشط المخ ويرفع معدلات الذكاء والتركيز.

يحمي من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.

يساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذي الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.

يمد الجسم بالطاقة والنشاط وبالتالي تناوله مهم للصغار قبل التمرين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم أثناء التمرين.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والهيموجلوبين ما يساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.

يساعد في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

مهم للحوامل لأنه يساعد فى نمو الجنين بشكل صحي يمنع تشوهات الأجنة.

يساعد فى الوقاية من حصوات المرارة.