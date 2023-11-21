الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مليار و377 مليون دولار واردات مصر من دول حوض النيل عام 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

كشف تقرير حديث عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان  قيمـة إجمـالــى الصــادرات الـى دول حـوض النيل 1664 مليون دولار خلال 2022  مقابل 1550 مليون دولار  عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 7.4 %. 

 وتتضمن دول حوض النيل  ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - رواندا -  بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

 


وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالى: 

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1- السودان:بلغــت قيمــة الصادرات  (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.
2- كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.
3- أوغندا: بلغــت قيمــة الصادرات   (108 مليون دولار) بنسبه  6.5 % من إجمالى التكتل.
4- أثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.
5- تنزانيا:بلغت قيمة الصادرات  (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.

 

 ترتيب أهم السلع المصدرة 

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.
2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات  ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع.
3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع.
 

 

 


واردات مصر من دول حوض النيل عام 2022 

- بلغــت قيمــة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 75.9 %.
- وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الـــــواردات   (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل.
2- الســـــــودان: بلغــــــت قيمـــة الــــواردات   (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.
3- كينيــا:  بلغـــــــــت قيمـــــــــة الــــواردات   (308  مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل.
4- أوغنــدا:بلغـــت قيمــــــــة الــــــــواردات       (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.
5- أثيوبيا: بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع.
2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع.
3. حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات  ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع.

في يومهم العالمي، الإحصاء: 39,6 مليون طفل في مصر 51.3% منهم ذكور و48.7% إناث

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