في يومهم العالمي، الإحصاء: 39,6 مليون طفل في مصر 51.3% منهم ذكور و48.7% إناث

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة حيث إنها فترة تشكيل الطباع واكتساب العادات والقيم الأساسية في تكوين شخصية الإنسان أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والوطن العربي والعالم، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “لكل طفل، كل حقوقه، ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 2023”.

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المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم

بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.8 %، وتعد الهند أعلى دولة على مستوى العالم حيث بلغت 431 مليون طفل.

وبلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوى العالم 10.7% والتعليم الإعدادي 13.2% لعام 2022، وبلغ معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (2021) على مستوى العالم بلغ 38.1 لكل ألف طفل حي.

تعليم الأطفال، فيتو

المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى الدول العربية

بلغ عدد الأطفال على مستوى الدول العربية حوالي 178.6 مليون طفل بنسبة 7.5 % من إجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال.

سجلت الصومال أعلى معدل وفيات للأطفال أقل من خمس سنوات (2021) على مستوى الدول العربية حيث بلغت 111.8 لكل ألف طفل حي.

المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر وفقًا لإحصاءات الجهاز

عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان ؛ فلقد حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.

بلغ عدد الأطفال في مصر 39.6 مليون طفل (20.3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19.3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

الأطفال في المدارس، فيتو

نسب التسرب من التعليم في المراحل التعليمية

بلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل 1.73 عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

كثافة الفصول في مراحل التعليم

تمثل كثافة الفصل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي العام تقريبا 30 تلميذ/فصل، وبلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذا/فصلا تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذا/فصلا.

معدل وفيات الأطفال

بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022، ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث.

الأطفال في الحضر أقل احتمالًا للوفاة عن الأطفال في الريف، حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

حصول الطفل على المكملات الغذائية

يعتبر حصول الطفل على المكملات الغذائية أحد العوامل المؤثرة على الحالة التغذوية للأطفال، وارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014.

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهر) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%.

مؤشر ختان الإناث

انخفضت نسبة الاناث المختنات في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) من 18 % عام 2014 الي 12% عام 2021، وبلغت نسبة الفتيات اللاتي تنوي أمهاتهم أن يتم ختانهن في المستقبل في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) 13.6%.



مؤشرات عمالة الأطفال

انخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014، وبمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والإناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.

الرعاية الاجتماعية للأطفال

ارتفع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل وذلك في عام 2022.

بلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 43 دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 طفل وذلك في عام 2022.

بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام من وزارة التضامن 9438 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 38 مليون جنيه.

بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل المعاق من وزارة التضامن 2591 اسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 12 مليون جنية.

الرعاية الثقافية للأطفال

بلغ عدد أندية الطفل 359 نادي من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 13.8 ألف طفل.

بلغ عدد مكتبات الأطفال 499 مكتبة من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 22.9 ألف طفل.

بلغ عدد حدائق الأطفال 53 حديقة في إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 55.3 ألف طفل.

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل

تهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 آلاف طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

تم إطلاق تطبيق إلكتروني "إتكلم عربي" ضمن فعليات مبادرة رئاسية تحت عنوان "إتكلم عربي" التي أطلقت في ديسمبر عام 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار “من طفل لطفل، حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادرا ومشاركا في حل مشاكل مجتمعة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي ترعاها انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.