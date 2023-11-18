السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الجهاز المركزي يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

اللواء خيرت بركات؛
اللواء خيرت بركات؛ فيتو

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيوم الإحصاء الأفريقي , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام  ، وبدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين،  بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية  التي تبنى عليها خطط التنمية 

 ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا". 

وفي هذا الصـــدد سيصدر الجهاز  (5) بيانات صحفية  تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتمـــاعــــي ( التبادل التجاري بين مصر  ودول الاتحاد الافريقي -  التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل - التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا  - التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر وأفريقيا  )
يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي:

عام 2020:الكل مهم: احصائيات الجودة للأفضل: إدارة النزوح القسري في افريقيا 
عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا 
عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا.

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الإحصــــاءات والتنمية

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