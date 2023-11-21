لليوم الثالث على التوالي، “بلوموندو” يزيح “VOY” عن تصدر الإيرادات بالسينمات

لليوم الثالث على التوالي استطاع فيلم الكوميديا الرومانسي “بلوموندو” بطولة الفنان حسن الرداد أن يتصدر الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المصري، واحتل المرتبة الأولى أمس الإثنين20 نوفمبر محققًا 185 ألفا و397 جنيهًا.

الإيرادات اليومية للأفلام المصرية

فيما جاء في المركز الثاني فيلم VOY “فوي فوي فوي” بطولة محمد فراج ونيللي كريم وحقق 80 ألف و850 جنيهًا، وجاء ثالثًا فيلم الدراما العائلي “وش×وش” وحقق أمس 74 ألف جنيه إيرادات، تلاه الفيلم الكوميدي “العميل صفر” بطوبة أكرم حسني وأسما أبو اليزيد محققًا ما يقرب من 53 ألف جنيهًا..

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فيلم بلوموندو



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث عدد من الأحداث المتسارعة تقلب حياته رأسا على عقب.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم فوي فوي فوي



والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.