الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بلوموندو يتخطى المليون الأولى في إيراداتها

بوستر فيلم بلوموندو،
بوستر فيلم بلوموندو، فيتو

نجح فيلم “بلوموندو” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد في جمع أول مليون جنيه له في شباك التذاكر، بعد تصدره قائمة الإيرادات اليومية أمس السبت.

 

وتصدر فيلم “بلوموندو” قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية بتحقيقه 272 ألف جنية في المركز الأول، متفوقًا على 9 أفلام أخرى تنافس معه في شباك التذاكر.

 

وبذلك يصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى مليون و148 ألف جنية، وذلك خلال أربعة أيام عرض في السينمات، تصدر في أخر ثلاثة أيام منها الإيرادات، متفوقًا على باقي الأفلام.

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فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

 

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

 

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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فيلم بلوموندو حسن الرداد ميرنا نور الدين اخبار الفن

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