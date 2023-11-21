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إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية

ميناء العريش البحري،فيتو
ميناء العريش البحري،فيتو

أعادت إدارة ميناء العريش البحري اليوم، فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

 

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية 

 

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

 

وكانت ادارة ميناء العريش البحري، قد أغلقت الاحد الماضي، ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

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