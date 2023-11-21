الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

تصدير 6000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق إلى جدة

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تداول 17 الف طن بضائع عامة ومتنوعة  و 732 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 6000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق الي جدة.

 

تصدير 6000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق الي جدة 

 

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 732 شاحنة و105 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 521 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 211 شاحنة و15 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة  السفينة دليلة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة  الحرية.

 

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور. 

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1130 راكب بموانيها.


 

 

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