الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط
تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة وإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والإتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة.. وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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