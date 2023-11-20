يحاصره الاحتلال من كافة الاتجاهات، أنظار إسرائيل تتجه نحو المستشفى الإندونيسي (صور)

المستشفى الإندونيسي، يشهد محيط المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قتالا عنيفا بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، في مشهد يبدو تكرارا لسيناريو اقتحام مجمع الشفاء الطبي، فهل تنوي إسرائيل اقتحام المزيد من المشافي داخل قطاع غزة؟

وقالت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاقتحام المستشفى الإندونيسي وإخلاء المرضى والطواقم الطبية والنازحين من داخله.

كذلك أعربت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، عن شعورها بالفزع الشديد من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة. وقالت إنه لا يجب أن يتعرض العاملون في المجال الصحي والمدنيون لهذا "الرعب" داخل مستشفى.

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إطلاق أكثر من 7 قذائف مدفعية على المستشفى الإندونيسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الفلسطيني، بأن أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، والإدارة أكدت عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال الإسرائيلي للإخلاء.

وأظهر مقطع فيديو دبابات إسرائيلية وهي تحاصر المستشفى الإندونيسي من كافة الاتجاهات، وقال مدير المستشفى عاطف الكحلوت إن غارة للاحتلال على المستشفى أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص.

دبابات الا.حتلا.ل تحاصر المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وتستهدفه بشكل مباشر pic.twitter.com/PbAFylckDJ — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 20, 2023

وأكد إعلام فلسطيني، أن إدارة المستشفى الإندونيسي أخلت ساحة المستشفى، ونقلت النازحين إلى داخله، وقد أسفر قصف المستشفى الإندونيسي في غزة عن إصابة اثنين من الطواقم الطبية.

وحاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ إذ توغلت في اتجاه المستشفى وحاصرته، وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

كما قصف الاحتلال أيضا مدرسة الكويت، بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بينما يعاني النازحون في المستشفى من قطع الاتصالات، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار.

معلومات عن المستشفي الإندونيسي في قطاع غزة

المستشفى الإندونيسي هو مستشفى فلسطيني حكومي في شمال قطاع غزة تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية وأُنشئ عام 2014 بإشراف وتنفيذ مؤسسة ميرسي الإندونيسية وبتمويل من الشعب الإندونيسي.

يقع المستشفى الإندونيسي قرب مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة الذي تعرض لقصف إسرائيلي مكثف، واضطر آلاف الغزيين للنزوح منه، منذ السابع من أكتوبر.

جاءت فكرة إنشاء المستشفى الإندونيسي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، وبدأ العمل على إنشاء المستشفى الإندونيسي منذ عام 2011 إلى أن افتتح نهاية عام 2014 لخدمة سكان شمال قطاع غزة.

يعمل المستشفى الإندونيسي بسعة 110 أسرة (جراحة وباطنة وعظام)، منها 10 أسرة عناية مركزة. كما ويحتوي جهاز أشعة CT هو الأحدث في قطاع غزة، وجهاز أشعة فيلوسكوبي ومختبر للدم، وأربع غرف عمليات مجهزة بأعلى التقنيات، وكذلك وحدة العناية المكثفة بسعة عشرة أسرة بأحدث التجهيزات، إضافةً إلى تخصصات طبية تعمل على علاج مختلف الحالات المرضية.

يشار إلى أن المستشفى الإندونيسي يتعرض في كل جولة تصعيد من قبل الاحتلال الصهيوني على غزة إلى أضرار بليغة نتيجة استهداف الاحتلال الصهيوني لأراضٍ زراعية، ومواقع عسكرية تقع بجواره.