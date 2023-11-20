حماس: الاحتلال يستعد لاقتحام المستشفى الإندونيسي

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاقتحام المستشفى الإندونيسي وإخلاء المرضى والطواقم الطبية والنازحين من داخله.

ومنذ قليل، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لـ كتائب القسام: دمرنا في الـ72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند.

اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال

وأضاف: أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة، ونفذ مجاهدونا عددا من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال وأوقعوا عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح.

كمين لجيش الاحتلال في غزة

وتابع: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وسمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.

Advertisements

جيش الاحتلال يقصف جنوده في غزة

وأكد: نرجح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض في غزة ظنا منه أنهم قد أسروا خلال إحدى عمليات كتائب القسام.

انكسار العدو الإسرائيلي

وتابع: "العدوان الإسرائيلي سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن صافرات الإنذار دوت في 129 موقعا مختلفا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل.

كذلك وفي تصعيد جديد للحرب الدائرة في قطاع غزة، شن حزب الله اليوم الإثنين، هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي وُصِف بـ الأعنف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ كشفت الجماعة اللبنانية عن أسلحة جديدة ولجأت لاستخدام تكتيكات غير معتادة منذ بدء التصعيد.



استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة



وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية اليوم بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".



استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع الضهيرة ومثلث الطيحات وثكنة ‏زبدين

وكان حزب الله، أكد في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.