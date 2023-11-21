الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

وفيما يخص  أسعار  لتر الزيت في الأسواق، استقرت أسعار لتر الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًأ عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

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 سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 51500 جنيه.

 سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل زيت ذرة مكرر سعر 56 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

 أسعار الزيت في الأسواق

وعن أسعار الزيت في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فجاءت كالتالي: 

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

واستقر سعر لتر زيت عباد الشمس، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 78.4 جنيه في الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 65 جنيه إلى 110 جنيهات. 

85 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

ويبلغ سعر زيت الذرة، نحو 73.2 جنيه في الأسواق، ليتراوح من 52 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

بزيادة 1000 جنيه، أسعار الزيت الخام تواصل الارتفاع في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

85 جنيهًا أعلى سعر للتر الزيت خليط في الأسواق

وعن أسعار زيت أصناف أخرى، بلغ متوسط سعر لتر الزيت نحو 61.7 جنيه، ليتراوح سعر لتر الزيت من 37.5 جنيه إلى 75 جنيهًا. 

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الزيت اسعار الزيت سعر زيت الذرة أسعار الزيت الخام أسعار لتر الزيت

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آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

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