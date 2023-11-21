الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس: أي اتفاق نتوصل إليه سيكون وفق شروط المقاومة ومصر وقطر سيعلنان التفاصيل

حركة حماس ، فيتو
حركة حماس ، فيتو

أخبار غزة الآن، تحدث عزت الرشق القيادي بـ حركة حماس عن المفاوضات التي جرت حول إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، قائلًا: "هناك تقدم حقيقي في المفاوضات ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق هدنة". 


وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة ولسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في ومصر وقطر سيعلنون تفاصيل الاتفاق".


اتفاق الهدنة مع إسرائيل

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية في بيان أرسله أحد مساعديه لرويترز إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل.

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وأضاف هنية “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.


اتفاق الأسرى


وأفاد إعلام عبري: أن اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكًا، خاصة مع تخفيض جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

 

كما تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن إطلاق سراح بعض الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بينما يتواصل هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إنه يعتقد أن الاتفاق قريب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاتفاق “نحن أقرب الآن مما كنا عليه من قبل”.

واحتجزت حركة حماس حوالي 240 شخصًا خلال هجومها على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الماضي فيما هُرف بـ”طوفان الأقصى”.

 

إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق 

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان إن ميريانا سبولجاريك رئيسة اللجنة التقت في قطر أمس الاثنين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية” المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.

وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة “لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان” باعتبارها وسيطًا محايدًا.

ويدور الحديث عن صفقة وشيكة تتعلق بالمحتجزين منذ أيام.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلًا عن مسؤول مطلع على المحادثات أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 50 محتجزًا مقابل هدنة لمدة ثلاثة أيام من شأنها تسهيل وصول شحنات المساعدات الطارئة للمدنيين في غزة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج في برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه.بي.سي” يوم الأحد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق “في الأيام المقبلة” بينما قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن النقاط الشائكة المتبقية “بسيطة للغاية”.

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أخبار غزة الآن اتفاق الهدنة مع إسرائيل قطر مصر عزت الرشق حركة حماس

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