الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشار نتنياهو يهزي: لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد أوفيك فولك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قصف إسرائيل للمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة كان "متناسبًا ووفقًا للقانون الدولي".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن إسرائيل "تلتزم تمامًا بالقانون الدولي، مع التناسب والتمييز. هناك حاجة عسكرية واضحة لتدمير حماس، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وقال إنه: "لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي".

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المستشفى الإندونيسي

وقال مدير منظمة الصحة العالمية "إننا نشعر بالفزع لاستهداف المستشفى الإندونيسي".

تمكنت فرق الإسعاف في قطاع غزة من نقل 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن فرق الإسعاف في قطاع غزة تمكنت من إجلاء 200 جريح من المستشفى "الإندونيسي" شمال القطاع إلى مستشفى "ناصر الطبي" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ساحات المستشفى الإندونيسي

وقال إن مسيرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي.

هذا وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس بأن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مثير الفزع، مشددًا على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى والمدنيين، وعدم استهداف المرافق الصحية.

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

 

حريق في محيط مستشفى الإندونيسي

اندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقًا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

 

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس

وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.


وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزامًا ناريًّا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.

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