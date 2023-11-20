بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

بريكس، تترأس جنوب إفريقيا، غدا الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة مصر.

وبحسب وكالة «فرانس 24»، يشارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء دول مجموعة بريكس الـ 5، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير خلال آخر قمة للمجموعة في جوهانسبرج، أي السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس جنوب إفريقيا، التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في الحرب الراهنة في غزة، هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان رئاسة جنوب إفريقيا.

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بحث الأوضاع في غزة والشرق الأوسط

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يصدر القادة في ختامه "بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصًا في غزة".

يشار إلى أن جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الدول انتقادًا للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا مع أربع دول أخرى، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا مطلع نوفمبر استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور، معبّرة عن "قلقها" إزاء "الفظائع" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتُعدّ بريتوريا مدافعًا شرسًا عن القضية الفلسطينية التي غالبًا ما يربطها حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم بنضاله ضدّ الفصل العنصري.

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