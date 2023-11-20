الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

العاهل الأردني، فيتو
العاهل الأردني، فيتو

 ذكر رئيس  مجلس النواب الأردني،  أحمد الصفدي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين،  أنه سيتم  عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، وذلك يوم الأحد القادم. 


الأردن يراجع الاتفاقات مع إسرائيل 

وأفادت وسائل إعلام أردنية أن الاجتماع  يضم وزير الطاقة صالح الخرابشة، وذلك من أجل  مراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.


 وأكد رئيس مجلس النواب الأردني:" أن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

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 ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في وقت سابق، خلال لقاء تليفزيوني والتي قال فيها:" إن معاهدات السلام  مع إسرائيل ستصبح وثائق يجمعها الغبار بسبب عدوانها على غزة".


الأردن تحسم موقفها من الاتفاقيات مع إسرائيل 

 وأضاف  وزير الخارجية الأردني، خلال لقاء تلفزيوني يوم الخميس الماضي أن المملكة لن توقع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع  دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت مفاوضاتها منذ عام تقريبا.
وأشار أيمن الصفدي إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم بسبب وحشية العدوان في قطاع غزة، ونرى الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.


جرائم حرب ترتكبها إسرائيل

وأوضح وزير الخارجية الأردني خلال تصريحات تليفزيونية:" أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس".

وطالب وزير الخارجية الأردني، المؤسسات الدولية بتقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة.
وفي السياق ذاته قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،: إنه لا شك أن سكان قطاع غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك.


وأضاف ملك الأردن: "سكان غزة يعلمون أن المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، فقد شهدوا حصول ذلك مع العديد من الفلسطينيين من قبلهم وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع".

 

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

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الأردن إسرائيل مجلس النواب الأردني جرائم حرب ترتكبها إسرائيل اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

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