الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تؤكد رفضها لحرب إسرائيل ضد مفهوم حل الدولتين

القمة العربية الإسلامية،فيتو
القمة العربية الإسلامية،فيتو

التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، بوزير خارجية الصين وانج يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.

اللجنة الوزارة  العربية فى بكين

وعقدت  اللجنة الوزارية اللقاء برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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وفي بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني، كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكدًا دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

الوقف الفوري للتصعيد العسكري

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

حرب ضد مفهوم حل الدولتين

وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كافة أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.

إسرائيل تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

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القمة العربية الإسلامية غزة الاحتلال إسرائيل بكين الرئيس الصيني

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